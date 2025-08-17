Il Corriere dello Sport riporta: "Per l'attacco viola si valutano i profili di Piccoli e Shpendi"

La Fiorentina è in cerca di un attaccante in grado di completare il reparto avanzato da dare a Pioli per la stagione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina sta cercando senza fretta di chiudere un colpo in avanti come alternativa a Moise Kean, ma Beltran sta bloccando i piani viola dopo aver rifiutato di andare al Flamengo e adesso vive una situazione da separato in casa non avendo più giocato neanche un minuto nelle amichevoli.

La Fiorentina, in attesa di cedere l'argentino, sta cercando il profilo ideale per completare il reparto con vari nomi sulla lista, infatti vi sono delle idee costose che portano a Piccoli del Cagliari e al greco Ioannidis oppure affari più a basso costo come Shpendi del Cesena o Siwe del Guingamp, ma tutto rimane legato a Beltran. Infatti, una volta ceduto lui, la Fiorentina andrà su una punta che possa dare certezze a Pioli. Al momento non ci sono offerte ritenute valide per lui secondo la società e secondo anche il giocatore che aspetta il River Plate per lasciare Firenze.