CorrSport, Fiorentina in cerca del vice-Kean: non solo Dzeko, occhi su Ioannidis e Shpendi

La Fiorentina è alla ricerca di un vice-Kean. E nelle ultime ore sono sempre di più i nomi in orbita viola. Dopo i primi rumors su Edin Dzeko, questa mattina si è aggiunto anche Ciro Immobile nel possibile taccuini di Daniele Pradè. Ma non solo. Stando quanto riportato da Corriere dello Sport-Stadio, il club viola monitora anche Fotis Ioannidis e Cristian Shpendi. Il centravanti greco è entrato nelle mire della Fiorentina e non solo della Fiorentina, motivo per cui il prezzo fissato sul cartellino dal Panathinaikos è schizzato subito fino a 20 milioni che magari non riflettono gli 11 gol totali in stagione del 25enne attaccante greco, mentre Cristian Shpendi (22 anni e 11 gol in 34 partite di B con il Cesena nell’ultima stagione) è uno su cui la Fiorentina ha messo gli occhi fin dallo scorso inverno.