Corriere dello Sport: “Tra De Jong e Calvert-Lewin spuntano Shpendi e Ioannidis”

Con l’arrivo di Simon Sohm il centrocampo viola aggiunge un elemento di spessore. Adesso Pradè può lavorare sul nuovo obiettivo, dare a Stefano Pioli un’alternativa credibile a Moise Kean. Chiaramente non è semplice, considerando che l’ex Juventus è un intoccabile, serve un profilo che accetti un minutaggio ridotto. L’idea è quella di cercare una punta fisica, simile proprio a Kean. I nomi, non mancano.

La lista degli svincolati offre profili come Dominic Calvert-Lewin, e Luuk De Jong. Giocatori che Pradè osserva, ma oltre a loro ci sono anche Cristian Shpendi e Fotis Ioannidis. Il ragazzo del Cesena va in scadenza nel 2028, esattamente come l’attaccante del Panathinaikos. La Fiorentina lo segue da maggio, e l’identikit sarebbe perfetto. Lo riporta il Corriere dello Sport.