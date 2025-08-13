Corriere dello Sport: “Ioannidis prima scelta, servono 22 milioni. Contatti per Piccoli”

L’operazione cessioni, con Beltran e Ikoné in primo piano, è fondamentale per finanziare gli acquisti della Fiorentina nella seconda metà di agosto. La società e Stefano Pioli non vogliono però perdere tempo e stanno già valutando opzioni a basso costo per rinforzare la rosa senza aspettare troppo.

I nomi sul taccuino della Fiorentina, come Daku (Rubin Kazan), Harder (Sporting Club), Shpendi (Cesena) e Siwe (Guingamp), al momento sono fuori budget se non prima si liberano posti liberando gli esuberi. Stessa situazione per Fotis Ioannidis, prima scelta del club, valutato almeno 22 milioni dal Panathinaikos, e per Roberto Piccoli, per cui sono in corso nuovi contatti.

La priorità resta quindi sfoltire la rosa e soprattutto alleggerire il monte ingaggi, condizione necessaria per fare investimenti mirati. Per ora la Fiorentina può permettersi solo operazioni in prestito. Lo riporta il Corriere dello Sport.