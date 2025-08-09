Corriere dello Sport: “Fiorentina su Ioannidis ma costa 30 milioni. L’alternativa è Shpendi”

In parallelo, ci si muove anche per cercare dei rinforzi. Soprattutto in attacco, dove Pioli ha chiesto un attaccante in più: il nome buono è sempre quello di Fotis Ioannidis, classe 2000, profilo a cui si erano interessati i viola nel periodo in cui c’erano meno certezze sulla permanenza di Kean.

Il greco costa (tanto): 30 milioni la richiesta del Panathinaikos, prezzo su cui potrebbero incidere però la volontà del calciatore, che vedrebbe di buon occhio il trasferimento in Italia, e la necessità del club biancoverde di incassare per mettere a posto i conti. L’alternativa, a costi più contenuti, porta a Cesena e a Cristian Shpendi, sul taccuino di Pradè già da gennaio. Lo riporta il Corriere dello Sport.