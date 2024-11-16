La Stampa: "Fiorentina e Torino su Shpendi, ai granata interessa anche Kouame per sostituire Zapata"

Prima ha perso il capitano-centravanti e poi ha smarrito la via del gol. Causa ed effetto sono evidenti in questo Toro che viaggiava auna mediadi 1,7 reti a partita con Zapata in campo e ora è inchiod...

Prima ha perso il capitano-centravanti e poi ha smarrito la via del gol. Causa ed effetto sono evidenti in questo Toro che viaggiava auna mediadi 1,7 reti a partita con Zapata in campo e ora è inchiodato a un misero 0,6 dopo il grave infortunio del colombiano. Anche così si spiega la crisi granata, con appena tre punti nelle ultime sette partite, mentre Vanoli cerca nuove soluzioni in attesa dei rinforzi promessi dalla società.

Domenica 24 andrà in scena allo stadio Grande Torino una specie di «spareggio» contro il Monza ultimo in classifica e il tecnico spera di poter contare su Adams e Sanabria. Lo scozzese si sta allenando al Filadelfia per recuperare dall'infortunio muscolare patito due settimane fa, mentre il paraguaiano è stato il grande protagonista nella vittoria sull'Argentina grazie a uno spettacolare gol in rovesciata. Sanabria quando gioca in Sud America sembra un altro (a Ottobre aveva segnato una doppietta al Venezuela) e il Toro vorrebbe poter contare su questa versione sognante e segnante invece della sbiadita copia andata in scena nelle ultime sconfitte. Anche perché gennaio è ancora lontano e ora serve un rilancio come richiesto da Vanoli direttamente negli spogliatoi dello Stadium dopo la sconfitta nel derby della scorsa settimana: «Sveglamoci, altrimenti andiamo in B».

Il Toro ha bisogno di nuovi attaccanti e uno solo potrebbe non bastare, perché Karamoh è un oggetto misterioso e il giovane Njie (l'ultimo a segnare contro il Como) non può caricarsi il peso di un intero reparto sulle spalle. Per questo il ds Vagnati cerca una figura esperta (come Simeone, Correa, Barrow o Kouame) e allo stesso tempo anche un talento su cui puntare subito. Dalla scorsa estate il Toro è sulle tracce di Cristian Shpendi, attaccante italo-albanese classe 2003: ha riportato il Cesena in Serie B con 20 gol e 6 assiste in questa stagione ha già realizzato 10 reti in 15 partite (Coppa Italia inclusa) con il momentaneo primo posto nella classifica deimarcatori del torneo cadetto.

Le quotazioni di Shpendi sono in rapido rialzo e ora serve un investimento da 12-15 milioni, mentre il Cesena sogna già una ricca asta di mercato: la Fiorentina ha già chiesto informazioni per il ruolo di vice Kean, così come l'Atalanta e il Napoli per garantirsi una stella dal futuro assicurato. Lo scrive La Stampa

INTERVISTA A PALLADINO

https://www.labaroviola.com/palladino-kean-il-primo-che-ho-chiamato-a-firenze-clausola-pensiamo-al-presente-comuzzo-ora-viene-il-difficile/277139/