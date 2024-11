Corriere dello Sport: “Pradè ha un piano per Shpendi, prenderlo e lasciarlo al Cesena. Servono 15 milioni”

Continua l’interesse della Fiorentina nei confronti di Cristian Shpendi. Daniele Pradè avrebbe individuato in lui il profilo perfetto per l’attacco viola, ma non per questo gennaio. La Fiorentina potrebbe tentare di prendere a gennaio l’attaccante albanese e lasciarlo in prestito al Cesena per tutta la stagione. Un po’ come fatto con Sofyan Amrabat, Youssef Maleh e Abdelhamid Sabiri. Oltre a Nicolas Valentini, bloccato a giugno ma in arrivo fra poco più di un mese.

Il suo contratto scade nel 2026. Il Cesena chiede 15 milioni e la Fiorentina ci starebbe riflettendo. Il classe 2003 piace molto, 8 gol in campionato in 12 presenze più 2 in Coppa Italia. Punta l’uomo, molto tecnico e diverso dalle punte di peso che siamo abituati a vedere. Lui sarebbe onorato di vestire la maglia della Fiorentina, ma per adesso è concentrato solo sul Cesena. Lo scrive il Corriere dello Sport.