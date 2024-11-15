Pistocchi su Shpendi: "Mi ricorda Inzaghi. A Pradè dico di prenderlo subito. Per me è già pronto per la Serie A"

gioca sull'ultimo difensore, bravo nell'uno contro uno, vede la porta in tutte le posizioni, bravo in acrobazia e micidiale sotto porta

Oggi nella trasmissione radiofonica Pentasport su Radio Bruno, è intervenuto Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo e opinionista tv, parlando della Fiorentina e del calciomercato che potrebbe svolgere il club viola a gennaio. Proprio su questo argomento ha voluto dire la sua opinione verso un calciatore che sta facendo parlare di sè in queste ore, l'attaccante italo-albanese Cristian Shpendi.

"Shpendi è una prima punta che ricorda per certi versi Filippo Inzaghi, gioca sull'ultimo difensore, bravo nell'uno contro uno, vede la porta in tutte le posizioni, bravo in acrobazia e micidiale sotto porta. Per me è già pronto per il grande salto. A 21 anni è già molto maturo, si sa adattare bene al gioco dell'allenatore in breve tempo, protegge bene la palla, insomma è un ottimo vice Kean. Il problema vero sapete qual'è?, lo dico anche a Pradè, più aspetti più lo paghi, che questo segna tutte le domeniche. Lo deve chiudere adesso, per gannio o per giugno poco importa, ma va chiuso ora. Nel sistema di gioco di Palladino per me può essere come il cacio sui maccheroni".

https://www.labaroviola.com/a-gennaio-probabile-addio-di-biraghi-e-quarta-in-attacco-si-punta-su-djuric-petagna-o-shpendi/277076/