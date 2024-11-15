A gennaio probabile addio di Biraghi e Quarta. In attacco si punta su Djuric, Petagna o Shpendi

E' da seguire la pista che porterebbe a Cristian Shpendi, attaccante interessante in forza al Cesena in Serie B

La Repubblica (edizione Firenze) nelle sue pagine odierne si concentra sulle principali mosse di calciomercato che attuerà la Fiorentina nella sessione di gennaio. La prima analisi, come da prassi, riguarda il portiere: Terracciano può salutare per promuovere Martinelli come secondo portiere, con il classe 2006 che così potrebbe farsi le ossa in qualche partita di Coppa Italia, Conference e campionato, proseguendo la sua crescita al fianco del campione spagnolo De Gea. L’opzione di rinnovo del numero 1 viola è in mano alla stesso club che, se stipulato, durerebbe fino al 2026 col raddoppio dell’ingaggio (a 2,4 milioni circa). Mentre in difesa, visto il poco spazio avuto finora, Biraghi potrebbe lasciare la causa gigliata chiudendo così la sua lunga scia a Firenze avviata oltre sette anni fa. Da valutare anche la situazione attorno a Quarta mentre è in arrivo Nicolas Valentini dal Boca Juniors.

A centrocampo è probabile che la Fiorentina voglia aggiungere un altro elemento, mentre in attacco sarà da valutare soprattutto la situazione di Kouame. Il club di Commisso è anche alla ricerca di un vice Kean, magari tesserando una punta consapevole che la titolarità potrebbe essere altalenante, visto il dualismo con l'ex Psg e Juve. Tra i nomi più caldi sicuramente c'è quello di Milan Djuric del Monza, col contratto in scadenza nel prossimo giugno. Caratteristiche simili anche quelle che portano ad Andrea Petagna, sempre del Monza. Molto complicato il ritorno in viola di Giovanni Simeone, mentre è da seguire la pista che porterebbe a Cristian Shpendi: giovane ma in rampa di lancio, coi suoi dieci gol in quindici gare tra campionato e Coppa Italia con la maglia del Cesena in B. Ci sarà tempo e molto dipenderà anche dalla classifica è la conclusione del quotidiano nazionale.

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