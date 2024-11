Corriere dello Sport: “Shpendi ultima idea come vice Kean. Il Cesena vuole 9 milioni. L’agente è Ramadani”

Alla Fiorentina serve un vice-Kean e su questo ci sono pochissimi dubbi. La dirigenza è già a lavoro per trovare il giusto nome, capace di far rifiatare l’ex Juventus e allo stesso tempo non far abbassare la qualità dell’attacco di Palladino.

Si tratta di Cristian Shpendi del Cesena. 21 anni, 10 gol in stagione e un prezzo che oscilla intorno ai 8-9 milioni di euro. Il suo contratto scade nel 2026 e la Fiorentina potrebbe farci un pensierino. Inoltre, il procuratore è quel Fali Ramadani, molto vicino alla dirigenza gigliata. L’ultima operazione messa in porto è stata la cessione di Nikola Milenkovic in Premier League. Lo scrive il Corriere dello Sport.