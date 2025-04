Buona notizie per la Fiorentina. Quest’oggi è stato appreso che l’ammenda di 50mila euro inflitta dal giudice sportivo dopo la partita contro la Juventus per la coreografia della Curva Fiesole con la scritta “Juve m***a”, è stata dimezzata, tuttavia rimane la diffida per lo stadio Artemio Franchi. La società viola dovrà pagare così ‘solamente’ 25mila euro.