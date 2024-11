Corriere Fiorentino: “Fiorentina, riscatto anticipato di Bove dalla Roma? Voci poco concrete”

Raffaele Palladino riceve aggiornamenti sullo stato di salute dei suoi giocatori, inclusi rientri anticipati. Il centrocampista marocchino Richardson è già tornato a Firenze dopo aver accusato un leggero problema alla gamba durante un allenamento con la Nazionale; oggi effettuerà accertamenti, ma l’infortunio sembra poco preoccupante.

Con Cataldi e Gudmundsson in recupero, la Fiorentina ha il centrocampo quasi al completo, riducendo l’urgenza di interventi sul mercato in quella zona. La priorità della dirigenza resta trovare un’alternativa a Kean come prima punta, mentre le voci su un riscatto anticipato di Bove dalla Roma appaiono poco concrete. Lo riporta il Corriere Fiorentino.