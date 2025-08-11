11 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:19

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “Krstovic e Ioannidis costano troppo. Fiorentina su Shpendi, profilo giusto come vice Kean”

Rassegna Stampa

Gazzetta: “Krstovic e Ioannidis costano troppo. Fiorentina su Shpendi, profilo giusto come vice Kean”

Redazione

11 Agosto · 08:48

Aggiornamento: 11 Agosto 2025 · 08:48

TAG:

CesenaFiorentinaShpendi

Condividi:

di

Va bene il prezzo, l'ingaggio e potrebbe essere adatto per crescere e mettersi a disposizione

La Fiorentina cerca una prima punta, un uomo di profondità che possa essere il perfetto vice Kean. Possibilmente giovane, che conosca già il calcio italiano e che abbia le caratteristiche giuste, indicate da Pioli. Uno dei profili attenzionati da tempo è quello che porta a Cristian Shpendi, classe 2003 del Cesena.

Va bene il prezzo, l’ingaggio e potrebbe essere adatto per crescere e mettersi a disposizione, sapendo che il titolarissimo è Kean ma anche che la Fiorentina è una grandissima opportunità di upgrade. Attaccanti che erano stati cercati di recente come Fotis loannidis del Panathinaikos o in precedenza come Nicola Krstovic del Lecce sarebbero stati ideali in caso di partenza di Kean (nel periodo della clausola rescissoria da 52 milioni) più che per fare da alternativa adesso.

Basti pensare che il club greco per il proprio centravanti ha chiesto 25-30 milioni. Sullo sfondo rimane Calvert-Lewin, svincolato dell’Everton, quindi a costo zero ma con una richiesta di ingaggio molto alta, stile Premier. I dirigenti viola da oggi faranno valutazioni a 360 gradi per regalare a Stefano Pioli un altro centravanti per completare il reparto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio