11 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:19

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Shpendi favorito come vice Kean, soluzione più equilibrata. Può crescere ancora”

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Shpendi favorito come vice Kean, soluzione più equilibrata. Può crescere ancora”

Redazione

11 Agosto · 08:54

Aggiornamento: 11 Agosto 2025 · 08:54

TAG:

CesenaFiorentinaShpendi

Condividi:

di

La Fiorentina vuole colmare quel vuoto in panchina

La Fiorentina ha chiarito il profilo dell’attaccante che sta cercando: uno capace di andare in profondità, come confermato da Stefano Pioli dopo la partita contro il Manchester United. L’esigenza non è più quella di trovare un sostituto diretto di Moise Kean — che resterà in viola — ma un vero vice, un giocatore che possa alternarsi con lui senza stravolgere l’assetto offensivo. La scelta è frutto dell’esperienza dello scorso anno, quando la dirigenza ammise l’errore di non aver preso un’alternativa valida per non limitare lo spazio di Kean.

Tra i nomi in lista, sono usciti di scena Fotis Ioannidis – troppo costoso, con il Panathinaikos che chiedeva inizialmente 30 milioni e ora sceso a 22-25 — e Piccoli del Cagliari. Il focus è ora su tre profili: Cristian Shpendi del Cesena, Jacques Siwe e Dominic Calvert-Lewin. L’obiettivo è assicurarsi un attaccante che possa interpretare lo stesso ruolo di Kean e inserirsi nel sistema di gioco con caratteristiche simili, garantendo continuità di rendimento.

Il favorito resta Shpendi, considerato la soluzione più equilibrata sia sul piano tecnico che economico. Giovane, promettente e con un buon margine di crescita, rappresenta per la Fiorentina la possibilità di colmare il vuoto in panchina senza replicare gli errori della scorsa stagione. La sua eventuale acquisizione permetterebbe a Pioli di gestire meglio Kean, alternandolo nei momenti chiave della stagione e assicurando maggiore profondità al reparto offensivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio