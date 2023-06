La Fiorentina non riscatta Berti per 350 mila euro, torna a Cesena e addio a Firenze dopo la Primavera

Secondo quanto riportato da Corriere Romagna, c’è poi il “mistero” Berti: non ci sono comunicazioni ufficiali in merito, ma la Fiorentina non dovrebbe versare i 350mila euro del riscatto, con il centrocampista classe 2004 che tornerà quindi al Cesena. Tommaso Berti è stato uno dei perni del centrocampo della Fiorentina Primavera allenata da Alberto Aquilani ma la sua esperienza a Firenze pare ormai essere terminata.

LA JUVENTUS PRONTA A NON FARE RICORSO