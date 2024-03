Calciomercato.com scrive: “La Fiorentina pensa a Shpendi per l’attacco”. Ha segnato 20 gol in Serie C

Cristian Shpendi sta facendo faville con la maglia del Cesena e in Serie C è già arrivato a quota 20 gol stagionali. Un numero impressionante che ha colpito anche le squadre di Serie A a partire da Sassuolo e Fiorentina che, secondo Calciomercato.com avrebbero pensato a lui per il prossimo anno. Il doppio salto di categoria non è di certo qualcosa di semplice, tuttavia servirà anche un esborso economico di non poco valore considerato che in estate è stato acquistato dai romagnoli per due milioni di euro e che ora potrebbe esser necessario spendere qualche cosa in più. Lo riporta Sportmediaset.

