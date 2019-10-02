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Fiorentina Women's - Juventus valida per la Supercoppa Italiana si giocherà il 27 ottobre a Cesena

La Fiorentina Women's di mister Cincotta al Manuzzi di Cesena domenica 27 ottobre alle 12.30 giocherà la Supercoppa Italiana contro la Juventus campione d'Italia nello scorso anno. L'anno scorso la sq...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2019 21:34
Fiorentina Women's - Juventus valida per la Supercoppa Italiana si giocherà il 27 ottobre a Cesena - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Fiorentina Women's
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Fiorentina Women's
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La Fiorentina Women's di mister Cincotta al Manuzzi di Cesena domenica 27 ottobre alle 12.30 giocherà la Supercoppa Italiana contro la Juventus campione d'Italia nello scorso anno. L'anno scorso la squadra viola si aggiudicò il trofeo.

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