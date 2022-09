Mercato dalla linea verde per la Fiorentina, che da quanto è stato riportato da Tuttomercatoweb, si sarebbe aggiudicata le prestazioni sportive della giovane promessa classe 2004 Tommaso Berti, in arrivo dal Cesena. Operazione in prestito con diritto di riscatto che verrà formalizzata nelle prossime ore.

