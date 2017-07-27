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Ufficiale: Militari ceduto a titolo definitivo al Cesena

Il centrocampista classe '99 lascia così la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2017 17:16
Ufficiale: Militari ceduto a titolo definitivo al Cesena -
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Alessio Militari, come si apprende dal comunicato comparso sul sito violachannel.tv, lascia la Fiorentina per trasferirsi al Cesena.

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo con diritto al 50% del prezzo di un futuro trasferimento, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Militari all'A.C.Cesena".

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