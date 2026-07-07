Il Resto del Carlino annuncia: "Caprini arriva in prestito al Cesena dalla Fiorentina, sarà con Diamanti"

Il giovane viola va in Romagna per una nuova esperienza in B

Due vecchie conoscenze della Fiorentina, il direttore sportivo Andrea Mancini e l'allenatore Alessandro Diamanti, si stanno muovendo per delineare il futuro del Cesena. Tra i primi innesti per la nuova stagione potrebbe esserci proprio un giovane di proprietà del club viola, pronto a trasferirsi a titolo temporaneo. Stando alle indiscrezioni diffuse da Il Resto del Carlino, la società romagnola sarebbe a un passo dal tesserare Maat Daniel Caprini.

L'ala offensiva, classe 2006 cresciuta nel vivaio della Fiorentina, ha vissuto l'ultimo campionato in prestito tra le fila del Mantova. Per il talento gigliato si profila dunque un'altra esperienza a tempo determinato in Serie B, questa volta indossando i colori bianconeri.