Ansia per Zaccheroni, è in rianimazione. L’allenatore è caduto ed ha sbattuto con violenza la testa

Il mondo del calcio è in ansia per Alberto Zaccheroni. L’ex tecnico, tra le altre di Milan (con il quale ha vinto uno scudetto nel 1999), Inter e Juventus, è ricoverato da questa sera nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.

Nel tardo pomeriggio di venerdì 10 febbraio Zaccheroni è caduto nella sua abitazione di via Leonardo Da Vinci a Cesenatico, sulla costiera romagnola, ha sbattuto con violenza la testa a terra ed è stato subito trasportato in ambulanza all’ospedale di Cesena. Arrivati nella sua abitazione i sanitari del 118 lo hanno trovato steso a terra privo di sensi nei pressi di una scala interna.

Al momento della caduta, in casa c’erano anche la moglie Franca e Lara, la compagna del loro figlio Luca. Le prime cure sono state prestate per il serio trauma cranico conseguente alla caduta. Però, non è chiaro se a rendere critica la situazione sia stato il trauma in sé o se il colpo alla testa sia la conseguenza di un precedente malore.

Da quanto risulta, gli esami tomografici hanno dipinto un quadro serio della situazione e per questo Zaccheroni, che è comunque vigile, è stato ricoverato in rianimazione: la prognosi è comunque riservata.

Negli ultimi anni Zaccheroni ha vissuto a stretto contatto con gli amici di Cesenatico e quelli degli ambienti calcistici, che incontra soprattutto al Bagno Marè, lo stabilimento balneare gestito dal figlio Luca. L’ultima esperienza di Zaccheroni in panchina risale al biennio 2017-2019 come c.t. degli Emirati Arabi Uniti. In precedenza, tra il 2010 e il 2014, ha allenato anche il Giappone conquistando nel 2011 la Coppa d’Asia in Qatar. Lo riporta il Corriere della Sera

