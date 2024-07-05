La Fiorentina è interessata a Cristian Shpendi del Cesena. Su di lui ci sono anche Lazio, Torino e Parma

Dopo un'ottima stagione in Serie C con il Cesena, l'attaccante albanese, Cristian Shpendi è finito nel mirino di molte squadre di Serie A

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, diverse squadre di Serie A hanno mostrato interesse per l'attaccante albanese Cristian Shpendi del Cesena.

Dopo un'ottima stagione in Serie C e la promozione in Serie B da protagonista con i bianconeri, il giovane attaccante classe 2003 è finito nel mirino di Fiorentina, Lazio, Torino e Parma, che nelle ultime ore hanno iniziato a chiedere informazioni su di lui. In questa stagione ha realizzato 20 gol in 32 apparizioni con la maglia del Cesena, vincendo anche il titolo di capocannoniere della categoria.

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