Nazione: “Vranckx in pole position per la Fiorentina ma ballano 5 milioni tra domanda ed offerta”

La Fiorentina sembra non avere fretta sul mercato. Tra pochi giorni si riunirà la formazione di Palladino al Viola Park, con Moise Kean che sarà l’unica novità a fronte di 7 uscite. Il centrocampo è il ruolo più soggetto a voci di mercato, con il profilo di Aster Vranckx in pole position. Ma la Fiorentina non vuole arrivare ai 12 milioni richiesti dal Wolfsburg, la distanza è attualmente ampia. La Fiorentina si è spinta a 6-7 milioni, ma può contare sulla volontà del ragazzo che vuole l’Italia. Il Napoli ha effettuato solo un sondaggio. Le altre opzioni sono Bove e Brescianini, sul quale c’è ancora l’Atalanta che punta al secondo sgarbo dopo Zaniolo. Lo scrive La Nazione.