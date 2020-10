Nazione, Commisso si fida ancora di Iachini? La Fiorentina ha dominato i primi 4′ poi…

Ieri al Manuzzi di Cesena, scrive oggi La Nazione, primi 4′ di dominio assoluto da parte della Fiorentina, allo Spezia mancavano quattro titolari e questo ha messo in luce i limiti di un meccanismo. Franck Ribery non viene più chiamato in causa come una volta. Chi è il colpevole? Semplice, troppo semplice, dire Beppe Iachini. La sua conferma è stata fortemente voluta da Commisso ma ora il presidente viola si fida ancora di lui? Gli obiettivi non sembrano condivisi…

LEGGI ANCHE, “BASTA VIVACCHIARE ANCORA. FIRENZE MERITA DI TORNARE A VINCERE”