Non si può giocare impauriti, senza gioco, fragili nei contrasti, lenti e senza effettuare tiri in porta. Molto male in generale tutta la squadra compreso mister Iachini che non riesce a dare una vera identità e non prova nemmeno a cambiare il modulo 3-5-2 con il 4-3-3 o provare un’altra soluzione alternativa. Dusan Vlahovic non sa nemmeno che è sceso in campo! Non può fare tutto Ribery…Un attaccante che non tira mai in porta che bomber è? Le alternative in attacco scarseggiano. Cutrone non si è neanche fatto vedere ma mettere Kouame al posto di Ribery a sei minuti dalla fine non è il massimo. Non sarà un fenomeno ma almeno lui qualcosa in più l’ha fatta vedere. Metterlo prima, no? I cambi dovevano essere fatti prima visto il calo inspiegabile nel secondo tempo già dal 45′. Infine i tifosi sono stanchi di vedere una squadra che invece di attaccare gioca la palla indietro mettendo in difficoltà tutta la squadra in diverse situazioni. La Fiorentina deve tornare a vincere, a lottare almeno per un posto in zona Europa League e provare a vincere un trofeo dopo tanto tempo. Troppo…

Di Chiara Cianferoni

