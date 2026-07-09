Il Resto del Carlino riporta: "Caprini andrà al Cesena entro domenica, si chiude per il giovane viola"
Il bomber delle giovanili può andare a breve in Romagna in B
Come riportato dal Resto del Carlino, il Cesena punta a definire l'accordo con la Fiorentina per il prestito di Maat Daniel Caprini entro domenica, così da permettere al calciatore di unirsi immediatamente alla squadra in vista della partenza per il ritiro di Acquapartita. Il giovane classe 2006 potrebbe non essere l'unico profilo al centro dei discorsi tra i due club: la dirigenza romagnola segue con interesse anche il centrocampista Lapo Deli, reduce da una stagione in Primavera 1 con la maglia viola in cui ha collezionato 31 presenze e 2 gol. Sullo sfondo resta inoltre monitorato un altro nome di proprietà dei toscani, quello dell'attaccante Riccardo Braschi.