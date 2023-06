“Se i gol di Saponara li avesse fatti Pelè o Maradona sarebbe stato celebrato. Il merito è di Italiano”

L’ex direttore sportivo dello Spezia, Mauro Meluso, ha parlato di Saponara e Italiano, che conosce benissimo avendo lavorato con loro in Liguria. Queste le sue parole a Radio Bruno:

“Per la Fiorentina spero che Saponara possa restare ancora sarebbe un peccato, è un giocatore con un talento purissimo. Se i suoi gol li avesse fatto Pelè o Maradona se ne sarebbe parlato tanto di più e avrebbe avuto una celebrazione più ampia, io lo conosco bene perché l’ho portato allo Spezia e anche a Lecce, fu decisivo per la nostra salvezza grazie alle sue giocate, con il gruppo è stato fantastico, si è subito inserito alla grande, il suo grande step di crescita è stato ragionare pensando con il noi e non con l’io. Italiano lo ama perché lui crea superiorità numerica saltando l’uomo. Italiano? La Fiorentina non è stata rinforzata con il mercato, prima di lui la Fiorentina lottava per la salvezza con Iachini e Prandelli”

BERARDI E LA COLLABORAZIONE CON I TIFOSI DELLA FIORENTINA