EX DS Spezia: "Italiano ha sbagliato, poteva dire prima che voleva cambiare. Se rinnovi devi restare"

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Meluso ha parlato della burrascosa separazione con Vincenzo Italiano

L'ex Ds dello Spezia Meluso è tornato sulla separazione di Vincenzo Italiano con il club ligure. Queste le sue parole a Palermo Football Conference:

“Italiano? Probabilmente c’è stato un ripensamento che magari andava fatto prima. Parlo di un errore nella sequenza degli eventi perché se firmi il rinnovo devi restare senza alcun dubbio. Il suo discorso si legava al fatto che non fosse pienamente convinto a restare e ha pensato di risolvere il contratto con lo Spezia. Saponara? Le qualità le ha sempre avute e noi lo abbiamo rigenerato sia a Lecce sia soprattutto a La Spezia, ora è uno dei quattro esterni di una delle prime sette squadre in Italia. Un giocatore ritrovato e un bravo ragazzo che ha ritrovato anche fiducia e serenità dopo averle un po’ perse”.

LA RIVELAZIONE DI SECK

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