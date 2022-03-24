Labaro Viola

EX DS Spezia: "Italiano ha sbagliato, poteva dire prima che voleva cambiare. Se rinnovi devi restare"

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Meluso ha parlato della burrascosa separazione con Vincenzo Italiano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 marzo 2022 13:01
EX DS Spezia: "Italiano ha sbagliato, poteva dire prima che voleva cambiare. Se rinnovi devi restare" - Vincenzo Italiano
Vincenzo Italiano
News
Fiorentina
Spezia
Meluso
Italiano
Condividi

EX DS Spezia: "Italiano ha sbagliato, poteva dire prima che voleva cambiare. Se rinnovi devi restare"

L'ex Ds dello Spezia Meluso è tornato sulla separazione di Vincenzo Italiano con il club ligure. Queste le sue parole a Palermo Football Conference:

Italiano? Probabilmente c’è stato un ripensamento che magari andava fatto prima. Parlo di un errore nella sequenza degli eventi perché se firmi il rinnovo devi restare senza alcun dubbio. Il suo discorso si legava al fatto che non fosse pienamente convinto a restare e ha pensato di risolvere il contratto con lo Spezia. Saponara? Le qualità le ha sempre avute e noi lo abbiamo rigenerato sia a Lecce sia soprattutto a La Spezia, ora è uno dei quattro esterni di una delle prime sette squadre in Italia. Un giocatore ritrovato e un bravo ragazzo che ha ritrovato anche fiducia e serenità dopo averle un po’ perse”.

LA RIVELAZIONE DI SECK

https://www.labaroviola.com/seck-rivela-mi-sono-emozionato-per-il-tifo-in-fiorentina-juve-sogno-di-giocare-in-prima-squadra/169980/

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok