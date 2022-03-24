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Seck rivela: "Mi sono emozionato per il tifo in Fiorentina-Juve. Sogno di giocare in prima squadra"

Il giovane Seck racconta i suoi primi mesi a Firenze, dai suoi obiettivi, alle sue emozioni, fino alle emozioni provate contro la Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 marzo 2022 12:11
Seck rivela: "Mi sono emozionato per il tifo in Fiorentina-Juve. Sogno di giocare in prima squadra" -
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Seck rivela: "Mi sono emozionato per il tifo in Fiorentina-Juve. Sogno di giocare in prima squadra"

Il nuovo attaccante da gennaio della Fiorentina Primavera, Assane Seck, ha parlato al sito ufficiale della Fiorentina. Queste le sue parole:

Come va a Firenze? Sono molto felice di indossare la maglia viola. Sto lavorando in un gruppo in cui si lavora bene. Sono uno che va d’accordo con tutti. Sono un tipo tranquillo e deve essere così, il resto viene da solo. La città mi piace tantissimo. Sono andato allo stadio a vedere la partita tra Fiorentina e Juventus mi sono emozionato e mi sono detto un giorno devo portare la maglia della Fiorentina in prima squadra. E’ stata una cosa bellissima. I miei obiettivi? Sono quelli di aiutare la squadra, perché sono arrivato a gennaio. Ci sono ancora tante cose da fare e stiamo lavorando per arrivare il più lontano possibile. Sono qua per giocare e dimostrare le qualità che ho”.

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