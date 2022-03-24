Seck rivela: "Mi sono emozionato per il tifo in Fiorentina-Juve. Sogno di giocare in prima squadra"

Il giovane Seck racconta i suoi primi mesi a Firenze, dai suoi obiettivi, alle sue emozioni, fino alle emozioni provate contro la Juventus

Il nuovo attaccante da gennaio della Fiorentina Primavera, Assane Seck, ha parlato al sito ufficiale della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Come va a Firenze? Sono molto felice di indossare la maglia viola. Sto lavorando in un gruppo in cui si lavora bene. Sono uno che va d’accordo con tutti. Sono un tipo tranquillo e deve essere così, il resto viene da solo. La città mi piace tantissimo. Sono andato allo stadio a vedere la partita tra Fiorentina e Juventus mi sono emozionato e mi sono detto un giorno devo portare la maglia della Fiorentina in prima squadra. E’ stata una cosa bellissima. I miei obiettivi? Sono quelli di aiutare la squadra, perché sono arrivato a gennaio. Ci sono ancora tante cose da fare e stiamo lavorando per arrivare il più lontano possibile. Sono qua per giocare e dimostrare le qualità che ho”.

INFORTUNIO IN NAZIONALE PER MILENKOVIC

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