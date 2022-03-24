CT Serbia: "Milenkovic si è infortunato, non sta al massimo. Verrà con noi ma al 90% non giocherà"
Il ct della Serbia racconta l'infortunio patito dal difensore viola Nikola Milenkovic durante la sosta per la nazionale
A cura di Redazione Labaroviola
24 marzo 2022 11:54
Il Ct della Serbia ha parlato di un infortunio patito in nazionale dal difensore della Fiorentina Milenkovic. Queste le sue parole:
"Nikola non è al meglio, ogni tanto sente una fitta alla parte posteriore della gamba destra. Se i problemi continuano preferisco tenerlo a riposo. Viaggerà con noi in Ungheria ma al 90% non sarà della partita".
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