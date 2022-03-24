Nuovo logo Fiorentina: rombo squadrato, giglio stilizzato ed una "V" che richiama il Viola Park

Emergono ulteriori dettagli sul nuovo logo della Fiorentina che potrebbe essere presentato già ad aprile

Chiamasi in gergo tecnico «teaser», ovvero un annuncio pubblicitario anonimo di forte impatto che cerca di suscitare curiosità e aspettativa nei confronti di un prodotto che verrà svelato solo successivamente. A stuzzicare la fantasia dei tifosi viola, stavolta, ci ha pensato la Fiorentina, che dopo più di un anno di lavoro in gran segreto è pronta a ufficializzare il nuovo stemma del club nelle prossime settimane, forse già ad aprile: un cambiamento epocale, visto che quello ancora oggi in vigore (che solo per quest’anno si affianca al logo introdotto dalla famiglia Pontello, usato per le maglie da gioco e alcuni prodotti di Kappa) è ormai in uso dalla stagione 1991/92, anche se non si tratterà di una vera rivoluzione.

A darne conto, come detto, è stata la stessa società viola, che da qualche giorno per le vie di Firenze ha fatto partire una campagna promozionale basata su un’enigmatica immagine-collage a tinte viola, bianco e rosso, unita alla scritta: «Play to be different», ovvero «Scendi in campo per distinguerti». Un mosaico criptico (che è possibile vedere in Piazza della Repubblica, sui Taxi del gruppo 4242, sulla tranvia e sui videowall del circuito Silvaneon sparsi in tutta la città) dal quale però si comprendono già alcuni dettagli: la forma dello stemma, innanzitutto, cambierà e passerà dall’essere un rombo oblungo a un rombo squadrato (con angoli di 90°, dunque un quadrato vero e proprio, in rifermento forse allo scudetto utilizzato dalla Fiorentina tra gli anni ’50-’60). Al classico giglio rosso, che campeggerà nella parte superiore e sarà stilizzato, mancheranno gli stami tra i petali mentre ai piedi dell’iconico simbolo di Firenze ci sarà un’evidente V color viola, lettera che caratterizza anche le strutture architettoniche del futuro Viola Park (resta da capire se ci sarà o meno la scritta ACF). Il marketing ha lavorato a lungo al restyling dello stemma e dopo aver scartato la sagoma del cerchio (che sembrava in vantaggio) ha poi optato per un’altra forma geometrica, facilmente spendibile a livello di merchandising. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, ANTOGNONI: “CALCIO MIA PRIORITÀ MA CON LA FIORENTINA DISCORSO CHIUSO” . ORA IL LEONE D’ORO

https://www.labaroviola.com/antognoni-calcio-mia-priorita-ma-con-la-fiorentina-discorso-chiuso-ora-il-leone-doro/169964/