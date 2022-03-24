Labaro Viola

Nuovo logo Fiorentina: rombo squadrato, giglio stilizzato ed una "V" che richiama il Viola Park

Emergono ulteriori dettagli sul nuovo logo della Fiorentina che potrebbe essere presentato già ad aprile

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 marzo 2022 09:51
Nuovo logo Fiorentina: rombo squadrato, giglio stilizzato ed una "V" che richiama il Viola Park -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Logo
Condividi

Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Chiamasi in gergo tecnico «teaser», ovvero un annuncio pubblicitario anonimo di forte impatto che cerca di suscitare curiosità e aspettativa nei confronti di un prodotto che verrà svelato solo successivamente. A stuzzicare la fantasia dei tifosi viola, stavolta, ci ha pensato la Fiorentina, che dopo più di un anno di lavoro in gran segreto è pronta a ufficializzare il nuovo stemma del club nelle prossime settimane, forse già ad aprile: un cambiamento epocale, visto che quello ancora oggi in vigore (che solo per quest’anno si affianca al logo introdotto dalla famiglia Pontello, usato per le maglie da gioco e alcuni prodotti di Kappa) è ormai in uso dalla stagione 1991/92, anche se non si tratterà di una vera rivoluzione.

A darne conto, come detto, è stata la stessa società viola, che da qualche giorno per le vie di Firenze ha fatto partire una campagna promozionale basata su un’enigmatica immagine-collage a tinte viola, bianco e rosso, unita alla scritta: «Play to be different», ovvero «Scendi in campo per distinguerti». Un mosaico criptico (che è possibile vedere in Piazza della Repubblica, sui Taxi del gruppo 4242, sulla tranvia e sui videowall del circuito Silvaneon sparsi in tutta la città) dal quale però si comprendono già alcuni dettagli: la forma dello stemma, innanzitutto, cambierà e passerà dall’essere un rombo oblungo a un rombo squadrato (con angoli di 90°, dunque un quadrato vero e proprio, in rifermento forse allo scudetto utilizzato dalla Fiorentina tra gli anni ’50-’60). Al classico giglio rosso, che campeggerà nella parte superiore e sarà stilizzato, mancheranno gli stami tra i petali mentre ai piedi dell’iconico simbolo di Firenze ci sarà un’evidente V color viola, lettera che caratterizza anche le strutture architettoniche del futuro Viola Park (resta da capire se ci sarà o meno la scritta ACF). Il marketing ha lavorato a lungo al restyling dello stemma e dopo aver scartato la sagoma del cerchio (che sembrava in vantaggio) ha poi optato per un’altra forma geometrica, facilmente spendibile a livello di merchandising. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, ANTOGNONI: “CALCIO MIA PRIORITÀ MA CON LA FIORENTINA DISCORSO CHIUSO” . ORA IL LEONE D’ORO

https://www.labaroviola.com/antognoni-calcio-mia-priorita-ma-con-la-fiorentina-discorso-chiuso-ora-il-leone-doro/169964/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok