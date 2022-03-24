Antognoni: "Calcio mia priorità ma con la Fiorentina discorso chiuso" . Ora il Leone d'Oro

Antognoni domani riceverà il Leone d'Oro di Venezia, premio per meriti sportivi

“L’ho saputo via mail, é stata una sorpresa. É bello sapere che quello che ho fatto venga ricordato anche a distanza di anni”. Giancarlo Antognoni, idolo dei tifosi, sarà premiato domani con il Leone d’Oro di Venezia.

"Il calcio è la mia vita e resta la mia priorità. Con la Fiorentina il discorso è chiuso, con la Federazione invece abbiamo iniziato a parlare poi tutto si è fermato in attesa di questi playoff". Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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