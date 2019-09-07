Calamai: "Chiesa triste e imbronciato? Niente di vero, solo ritardo di condizione.."

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai, ha voluto dire la sua attraverso il proprio profilo Twitter. Ed in merito alle voci secondo le quali il rendimento non al top di Federico Chiesa...

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai, ha voluto dire la sua attraverso il proprio profilo Twitter. Ed in merito alle voci secondo le quali il rendimento non al top di Federico Chiesa ha così commentato:

"Salvate il soldato Chiesa. Non è triste. Non è deluso. Non è confuso, è solo in ritardo di condizione visto che non ha fatto una preparazione giusta. I suoi primi allenamenti gli ha fatti a 40 gradi in America. E vuole fare una grande partita contro la Juve".

Ecco di seguito il post presente sui social: