L’annuncio dell’annullamento dell’International Champions Cup fa, quindi, cadere i contratti sottoscritti per l’edizione 2020, portando in dote per i club italiani una perdita economica non irrilevante. La scorsa edizione, infatti, le 4 italiane partecipanti avevano guadagnato circa 13,000 milioni di euro totali. Un danno economico non irrilevante se rapportato ai ricavi totali da gara esposti nei bilanci di riferimenti dei club in questione. La Fiorentina lo scorso anno aveva incassato 2 milioni dalla sua partecipaizone. Lo riporta Calcioefinanza.it