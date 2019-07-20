ICC, una manna per i bilanci dei club, ricavati milionari. Ecco quanto incasserà la Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si parla dei ricavi derivanti dalla partecipazione all'Internatiol Champions Cup. Con 6 milioni di euro la Juventus è la squadra italiana che incassa di più...

Su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si parla dei ricavi derivanti dalla partecipazione all'Internatiol Champions Cup. Con 6 milioni di euro la Juventus è la squadra italiana che incassa di più dalla partecipazione al torneo. Dopo troviamo il Milan con quasi 3 milioni, quindi Inter e Fiorentina a 2 milioni. Da sottolineare come bianconeri e nerazzurri saranno impegnati tra Asia e Europa, ed i viola e i rossoneri saranno gli unici a giocare in America