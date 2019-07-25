Commisso: "Nonostante la sconfitta, siamo in crescita. I miei giocatori? So chi mi piace e chi.."

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, si è intrattenuto nella sala stampa dello stadio, al termine del match col Benfica: "Abbiamo commesso qualche errore in avvio di partita, col tempo siamo...

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, si è intrattenuto nella sala stampa dello stadio, al termine del match col Benfica: "Abbiamo commesso qualche errore in avvio di partita, col tempo siamo cresciuti e siamo migliorati, ho apprezzato il fatto che non abbiamo mai lasciato il campo all'altra squadra. I nostri avversari erano decisamente avanti nella preparazione, quindi è difficile competere con chi si allena da prima di te. I miei Calciatori? Ho già capito chi mi piace e chi no, ma non sta a me decidere chi va in campo. ICC? Avete visto che organizzazione, che calore c'è stato qui? Dobbiamo incrementare il brand viola, abbiamo più bisogno di fiorentini in America, è importante per il successo della squadra".

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