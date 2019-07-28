Martorelli(Ag.Ranieri): "Luca ha impressionato tutti nella tournée. I viola non lo lasceranno andare.."

Il procuratore sportivo, cura gli interessi tra gli altri, del difensore viola Luca Ranieri. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.com:"L'attesa dei tifosi viola sta per finire,inizierà lunedì il vero...

Il procuratore sportivo, cura gli interessi tra gli altri, del difensore viola Luca Ranieri. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.com:

"L'attesa dei tifosi viola sta per finire,inizierà lunedì il vero mercato. La tournée americana ha fornito analisi approfondite a Montella sui molti giovani, tra questi Ranieri che sta facendo benissimo. È il calciatore che ha impressionato di più tutto lo staff viola.Non ho svuto modo di rapportarmi con Pradé, penso che la società lo vorrà tenere a Firenze. Sono convinto che Pradé metterà a disposizione di Montella una squadra all'altezza della città. Chiesa? Al 90% il ragazzo, secondo me, rimarrà a Firenze. Commisso si è esposto in un modo che non vedo margini affinché possa andare via. Con tre anni di contratto, sinceramente non vedo, la possibilità di una cessione in questa finestra di mercato. La Fiorentina punterà su Chiesa e da lì inizierà la nuova stagione viola.