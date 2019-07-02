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Incontro Fiorentina-Milan per Veretout. Come contropartita i Viola vogliono Cutrone ma...

La Fiorentina sta incontrando il Milan per parlare di Jordan Veretout, centrocampista valutato circa 25 milioni di euro. I viola vorrebbero, come contropartita, Patrick Cutrone, attaccante che lascerà...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2019 18:41
Incontro Fiorentina-Milan per Veretout. Come contropartita i Viola vogliono Cutrone ma... -
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La Fiorentina sta incontrando il Milan per parlare di Jordan Veretout, centrocampista valutato circa 25 milioni di euro. I viola vorrebbero, come contropartita, Patrick Cutrone, attaccante che lascerà i rossoneri durante l'estate, mentre il Milan offre Lucas Biglia. Sono comunque trattative parallele e che potrebbero andare in porto anche separatamente.

 

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