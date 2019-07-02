Barone: “Stiamo lavorando. Per Veretout con il Milan non è ancora deciso niente”
"Dovete parlare con Pradè. Stiamo lavorando. Il Milan? Vediamo, ancora non è deciso niente". Questa la breve dichiarazione di Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso alla Fiorentina, sulla tratta...
A cura di Redazione Labaroviola
02 luglio 2019 18:51
"Dovete parlare con Pradè. Stiamo lavorando. Il Milan? Vediamo, ancora non è deciso niente". Questa la breve dichiarazione di Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso alla Fiorentina, sulla trattativa con il Milan per il possibile passaggio di Jordan Veretout in rossonero.
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