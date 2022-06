Veretout vuole tornare alla Fiorentina, ha chiesto ai suoi procuratori di sentire la società viola

Secondo quanto riportato da Lady Radio, Jordan Veretout, in uscita dalla Roma e poco considerato da Mourinho, ha chiesto ai suoi procuratori di sentire la società viola per proporgli un suo ritorno alla Fiorentina. Il centrocampista francese classe 1993, ha giocato nella Fiorentina per due stagioni prima del suo burrascoso addio dove ha puntato i piedi per andare via proprio con l’attuale dirigenza che si era appena insediata a Firenze dopo la vendita dei Della Valle e l’arrivo di Rocco Commisso.

LA PRIMA RICHIESTA DI ITALIANO ALLA FIORENTINA