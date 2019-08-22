"Mi hanno chiesto di restare alla Fiorentina ma io volevo fare il salto di qualità. Firenze bella ma Roma di più..."

Jordan Veretout ha concesso un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, queste i passaggi dove parla di Fiorentina:Conosceva già Roma?«Ci ero stato una volta, poi solo per giocare. Firenze è mo...

Jordan Veretout ha concesso un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, queste i passaggi dove parla di Fiorentina:

Conosceva già Roma?

«Ci ero stato una volta, poi solo per giocare. Firenze è molto bella, ma poi ho visto il Colosseo ed ho perso le parole. Prometto che presto farò un po’ il turista per Roma»

Nella scelta di Roma ha contato anche Sabrina?

«Lei è innamorata dell’Italia, mi ha pregato solo di restare in questo paese. Ma era il mio stesso desiderio. A lei piaceva tanto Firenze e le ho detto: “Roma è più grande e più bella”. A Firenze vivevo in pieno centro,a Ponte Vecchio. Qui devo ancora scegliere. Forse ho trovato casa, ma devo aspettare ancora un po’. Per ora non ho visto il traffico ed il caos che si dice, ma tutti i compagni mi dicono di aspettare settembre per capire davvero. Ma il posto dove andrò a vivere non conta, l’importante è che piaccia alla mia famiglia. Io con due partite a settimana sto spesso fuori casa, sono loro che devono stare tutti i giorni a casa».

Astori un giorno le fece fare il discorso alla squadra. Che ricordo ha di Davide?

«Per me è stato subito come un fratello, appena arrivato mi ha abbracciato in un modo che non potrò mai dimenticare. Era un ragazzo d’oro, è difficile parlarne. Sono contento di averlo conosciuto. Al di là del suo valore come giocatore. Era un capitano vero, che sapeva dare un senso al gruppo».

Con il cambio di proprietà, ha mai pensato di poter restare alla Fiorentina?

«No, mai. Mi avevano chiesto di restare un altro anno, ma io volevo fare il salto di qualità. Alla Fiorentina sono grato, la ringrazierò per sempre. Ma volevo fare qualcosa di più. E questo lo posso fare con la Roma»