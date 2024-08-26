Un ritorno a centrocampo? Dalla Francia: "La Fiorentina monitora la situazione di Veretout"

Dalla Francia rilanciano il nome di un ex viola per il centrocampo. Si tratta di Jordan Veretout, che ha militato nella Fiorentina dal 2017 al 2019. Secondo quanto riportato dai colleghi di Canal Plus...

Dalla Francia rilanciano il nome di un ex viola per il centrocampo. Si tratta di Jordan Veretout, che ha militato nella Fiorentina dal 2017 al 2019. Secondo quanto riportato dai colleghi di Canal Plus è tornato nelle idee del club di Rocco Commisso che - si legge - sta monitorando la sua situazione.

PALLADINO ARRABBIATO CON LA SOCIETÀ

https://www.labaroviola.com/palladino-arrabbiato-con-la-societa-per-il-mercato-in-ritardo-per-kostic-si-aspetta-via-libera-del-calciatore/265586/