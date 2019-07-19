Sky Sport, Veretout: "Sono felice di essere qui. Forza Roma. Ai tifosi dico che mi piace la squadra"

Il centrocampista francese, Jordan Veretout, ha rilasciato delle parole all’inviato di Sky che lo ha intercettato a Roma: “Sono felice di essere qui. Puoi dire forza Roma? Sì, forza Roma. Ai tifosi di...

Il centrocampista francese, Jordan Veretout, ha rilasciato delle parole all’inviato di Sky che lo ha intercettato a Roma: “Sono felice di essere qui. Puoi dire forza Roma? Sì, forza Roma. Ai tifosi dico che mi piace la squadra e che aspetto domani per incontrare i miei nuovi compagni“.