A Bologna rimpiangono Vlahovic, Veretout e Dragowski. Con Corvino sarebbe potuti essere rossoblù

Corvino, prima di tornare alla Fiorentina nel 2016, era al Bologna a svolgere il compito di direttore sportivo

Il collega Claudio Beneforti torna indietro di qualche anno, cioè quando Pantaleo Corvino è direttore dell'area tecnica rossoblù, svelando un retroscena per cuori forti. Dusan Vlahovic era stato seguito dal Bologna ai tempi del dirigente salentino, con Renato Villa mandato a visionare sia lui che Dragowski, Milenkovic e Veretout. Poi successe che il Bologna si separò da Corvino e tutti e quattro sono poi diventati punti fermi della Fiorentina. Lo scrive Tutto Bologna

GRAZIANI BACCHETTA ITALIANO

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