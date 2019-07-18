Sky, Veretout arriva alla Roma in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Le cifre
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Jordan Veretout il centrocampista della fiorentina va alla Roma con la formula del prestito oneroso di 1 milione di euro più 16 milioni di obbligo di riscatto e...
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2019 23:07
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Jordan Veretout il centrocampista della fiorentina va alla Roma con la formula del prestito oneroso di 1 milione di euro più 16 milioni di obbligo di riscatto e ulteriori 2 milioni di bonus.