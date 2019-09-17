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(FOTO) Veretout che figuraccia: "Testa alla Champions". Ma la Roma gioca l'Europa League

Tuttosport racconta della grande gaffe clamorosa di Veretout. Una vera defiance: “Ora testa alla Champions“. E non si dia colpa al T9 di Jordan Veretout, piuttosto all’eccitazione del francese per un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2019 13:14
(FOTO) Veretout che figuraccia: "Testa alla Champions". Ma la Roma gioca l'Europa League -
Rassegna Stampa
Veretout
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Tuttosport racconta della grande gaffe clamorosa di Veretout. Una vera defiance: “Ora testa alla Champions“. E non si dia colpa al T9 di Jordan Veretout, piuttosto all’eccitazione del francese per un esordio da titolare molto positivo, con una grande vittoria della sua Roma

(FOTO) Veretout che figuraccia: "Testa alla Champions". Ma la Roma gioca l'Europa League

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