(FOTO) Veretout che figuraccia: "Testa alla Champions". Ma la Roma gioca l'Europa League
Tuttosport racconta della grande gaffe clamorosa di Veretout. Una vera defiance: “Ora testa alla Champions“. E non si dia colpa al T9 di Jordan Veretout, piuttosto all’eccitazione del francese per un...
A cura di Redazione Labaroviola
17 settembre 2019 13:14
Tuttosport racconta della grande gaffe clamorosa di Veretout. Una vera defiance: “Ora testa alla Champions“. E non si dia colpa al T9 di Jordan Veretout, piuttosto all’eccitazione del francese per un esordio da titolare molto positivo, con una grande vittoria della sua Roma