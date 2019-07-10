Barone: "La scelta di Dainelli è stata molto importante. Per dare tranquillità, esperienza alla squadra"

Joe Barone, il braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato nella presentazione della squadra stasera a Moena: "Veretout? Ci ho parlato oggi pomeriggio, gli ho detto di rimanere tranquillo. Ci siamo c...

Joe Barone, il braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato nella presentazione della squadra stasera a Moena: "Veretout? Ci ho parlato oggi pomeriggio, gli ho detto di rimanere tranquillo. Ci siamo conosciuti. Colpi di mercato? In questo tipo di calciomercato tanti calciatori hanno un prezzo del cartellino molto elevato rispetto al valore reale. Abbiamo degli esperti di mercato come Daniele Pradè. Dobbiamo stare calmi e sistemare tutti i giocatori. Dainelli? La scelta di Dario è stata molto importante. Per dare tranquillità, esperienza alla squadra. Dainelli darà molto a questa società. Batistuta? Con Gabriel ci sentiamo spesso, la sua salute è più importante, vedremo quale sarà il suo futuro".