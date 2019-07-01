Pedullà: "Biraghi? Più facile che parta lui rispetto a Milenkovic. Dopo Veretout e Chiesa mi stupirei del contrario..."
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà si è espresso sulla situazione viola ai microfoni di Radio Bruno: "Biraghi? Credo sia più facile che in difesa parta lui rispetto a Milenkovic. Dopo la cessione di...
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2019 18:23
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà si è espresso sulla situazione viola ai microfoni di Radio Bruno: "Biraghi? Credo sia più facile che in difesa parta lui rispetto a Milenkovic. Dopo la cessione di Veretout ed il torpedone Chiesa mi stupirei se venisse messo sul mercato anche lui. Bennacer? C'è la volontà di chiudere da parte di entrambi i club, ma bisogna aspettare la fine della coppa d'Africa".