Veretout vicinissimo alla Roma, incontro in corso con gli agenti a Trigoria. Le cifre...
Roma-Veretout, si prova a chiudere. E' iniziato a Trigoria l'incontro tra il ds Petrachi e gli agenti del centrocampista francese (Mario Giuffredi e il collaboratore Luigi Liguori): l'obiettivo è trov...
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2019 16:07
Roma-Veretout, si prova a chiudere. E' iniziato a Trigoria l'incontro tra il ds Petrachi e gli agenti del centrocampista francese (Mario Giuffredi e il collaboratore Luigi Liguori): l'obiettivo è trovare un accordo con il giocatore per mettere in discesa una trattativa nella quale i giallorossi sono in vantaggio sul Milan, forti dell'offerta di 17 milioni + 2 di bonus alla Fiorentina.
Gianlucadimarzio.com