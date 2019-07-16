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Veretout vicinissimo alla Roma, incontro in corso con gli agenti a Trigoria. Le cifre...

Roma-Veretout, si prova a chiudere. E' iniziato a Trigoria l'incontro tra il ds Petrachi e gli agenti del centrocampista francese (Mario Giuffredi e il collaboratore Luigi Liguori): l'obiettivo è trov...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2019 16:07
Veretout vicinissimo alla Roma, incontro in corso con gli agenti a Trigoria. Le cifre... - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Roma-Veretout, si prova a chiudere. E' iniziato a Trigoria l'incontro tra il ds Petrachi e gli agenti del centrocampista francese (Mario Giuffredi e il collaboratore Luigi Liguori): l'obiettivo è trovare un accordo con il giocatore per mettere in discesa una trattativa nella quale i giallorossi sono in vantaggio sul Milan, forti dell'offerta di 17 milioni + 2 di bonus alla Fiorentina.

Gianlucadimarzio.com

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