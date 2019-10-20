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Veretout: "Buona gara ma dobbiamo essere più rapidi ed efficaci negli ultimi trenta metri"

Ecco le parole di Jordan Veretout su twitter dopo la sfida della Roma contro la Sampdoria:"Abbiamo fatto una buona partita, ma ci manca ancora qualcosa. Avremmo voluto e dovuto vincerla: dobbiamo esse...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 ottobre 2019 19:19
Veretout: "Buona gara ma dobbiamo essere più rapidi ed efficaci negli ultimi trenta metri" -
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Ecco le parole di Jordan Veretout su twitter dopo la sfida della Roma contro la Sampdoria:

"Abbiamo fatto una buona partita, ma ci manca ancora qualcosa. Avremmo voluto e dovuto vincerla: dobbiamo essere più rapidi ed efficaci negli ultimi trenta metri. Ora testa già alla prossima sfida in Europa League: continuiamo a crescere".

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